Mondiali, l'Italia perde il primo set contro la Polonia e viene eliminata

TORINO, 28 SET - L'Italia ha perso il primo set contro la Polonia (14-25), al PalaAlpitour di Torino, ed è eliminata dai Mondiali di pallavolo maschile. Gli azzurri finiscono così dietro la Serbia, che ci ha battuto per 3-0 nella prima serata delle Final six, e la stessa Polonia, che ieri ha superato 3-0 i serbi.



E così l'Italvolley non ce l'ha fatta. Era una missione impossibile, ma per andare avanti in questo Mondiale gli azzurri dovevano battere la Polonia, campione del mondo in carica, senza lasciare un set e tenendo gli avversari sotto i 60 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA