Volley, Italia fuori dal mondiale. Alla Polonia basta il primo set

La Polonia vince il primo set della sfida contro l’Italia 25-14 e si qualifica per la semifinale mondiale. Gli azzurri di coach Blengini sono eliminati, pur vincendo la gara al tie-break. L’unica possibilità di qualificarsi per le semifinali per gli uomini di Blengini sarebbe stata una vittoria per 3-0 e almeno 15 punti di scarto complessivi. Invece... la Polonia passa il turno insieme alla già qualificata Serbia.

LA PARTITA

Dura appena 25’ la possibilità dell’Italia di riprendere per i capelli la final four del Mondiale. Il tempo di giocare il 1° set contro la Polonia e subire la superiorità di Heynen. Con 6 muri e 3 battute vincenti i campioni del mondo in carica prendono il largo non lasciando mai la possibilità agli azzurri di rientrare subendo un parziale importante: 25-14. Squadra di Blengini che è rimasta a contatto fino al 4-4 prima di subire il gioco polacco. Brutto approccio di molti azzurri con tanti errori. Si chiude così il torneo iridato ospitato in casa e che aveva illuso con 7 vittorie e una sola sconfitta nelle prime 8 uscite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA