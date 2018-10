Mondiale di Volley, L'italia è in finale. Battuta la Cina per 3 a 2

L'Italia del volley femminile è in finale ai mondiali dopo aver battuto la Cina per 3-2 dopo un incontro durissimo, che ha visto le ragazze azzurre imporsi alla grande grazie alla loro forza mentale che ha permesso di rimanere attaccate alle ragazze cinesi nel corso di tutta la partita, trovando anche la forza di reagire dopo aver perso il quarto set avendo avuto diversi match point. Il tutto con una Paola Egonu trascinante.



L'Italia domani incontrerà la Serbia per in finale.

