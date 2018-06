​​Il Master dell'Alphapadel Cup MSP pronto al gran finale

di Ida Di Grazia

Tutto pronto per l'ultima e decisiva tappa di un torneo che ha attraversato la Capitale per l’intera stagione: occhi puntati sul Master finale dell'Alphapadel Cup MSP, in programma questo week end - 9 e 10 giugno 2018 - al Sol Padel Casalpalocco.



Un appuntamento che chiude un circuito iniziato a marzo, di 4 tappe dove si sono sfidati oltre 700 giocatori e che ha toccato tutte le zone di Roma, passando per il Flower Padel, Savio Padel, Miami Padel, Infinito Padel.

Per il gran finale sono ammessi i partecipanti di tutte le età, dagli Under 14. Confermata anche la formula per la Categoria Principianti, per i neofiti di questo sport.

Oltre al tabellone dedicato alla Categoria Principianti, ovvero quei giocatori che si sono da poco avvicinati a questo sport, potranno partecipare alla competizione solo i non classificati FIT, una novità per incentivare l'amatorialità e che consentirà di aumentare il divertimento tra i giocatori e promuovere lo sport, fine istituzionale del MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni.

Una due giorni a chiusura della stagione amatoriale del MSP, dopo il circuito invernale della Vueling Cup e questo primaverile.



Claudio Briganti responsabile Nazionale Padel MSP Italia – CONI “Il movimento amatoriale è in continua crescita, sono davvero orgoglioso di numeri che raggiungiamo e che aumentano di manifestazione in manifestazione. Un grazie particolare ai nostri sponsor e ai circoli che ci ospitano, il padel è lo sport del futuro e va bene e fa bene a tutte le età. L'appuntamento ora è a Grosseto con la Finale Nazionale Padel MSP Italia”



Sponsor, e tra i promotori della manifestazione, l'azienda romana Alphapadel, unica in Italia a produrre racchette e abbigliamento da padel. Alphapadel offrirà ai vincitori di tutte le categorie, maschile, femminile, misto e principianti, le racchette da padel adatte a tutti i livelli. Accanto alla premiazione tradizionale, poi, è previsto un momento davvero speciale che premierà il miglior giovane, la rivelazione dell'anno e assegnerà il premio fedeltà.

Alphapadel sarà partner anche della Finale Nazionale Padel MSP Italia, che avrà come main sponsor TAP Air Portugal, e si svolgerà il 30 giugno e 1 luglio prossimi a Grosseto. Alla Finale Nazionale parteciperanno le vincenti regionali della Coppa dei Club: otto club provenienti da Lazio (Juvenia White e Empire Padel), Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Sardegna e Abruzzo. TAP Air Portugal metterà in palio per i vincitori dieci voucher aerei per tutto il mondo. A chiudere la stagione estiva, il tradizionale appuntamento a Cerenova il 7 e l'8 luglio, sui campi del Circolo Tommy's.



© RIPRODUZIONE RISERVATA