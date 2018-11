Golf, The Challenge a Castelgandolfo: il torneo-evento degli amatori

ROMA - Sabato prossimo al Castelgandolfo Golf Club oltre cento golfisti scenderanno in campo per conquistare il titolo dell'edizione 2018 di The Challenge, una delle gare di golf amatoriale più attese della stagione laziale e che, quest'anno, ha ottenuto il patrocinio della Federazione Italiana Golf.



Il campione uscente è Emanuele Roma, giocatore dell'Olgiata Golf Club, che con i 33 punti lordi realizzati lo scorso anno è anche il detentore del punteggio record. The Challenge rappresenterà comunque un evento ben più complesso della semplice gara sportiva. Ideato da Riccardo Martino, la manifestazione propone una serie di iniziative collaterali dedicate agli ospiti non giocatori presenti. L'evento si propone, inoltre, di promuovere la pratica attiva del golf ed è in sintonia con le politiche promozionali promosse dalla Federazione Italiana Golf in vista della Ryder Cup che si disputerà a Roma nel 2022.

