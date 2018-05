Giro d'Italia, Wellens vince a Caltagirone. Dennis resta in rosa, Aru e Froome perdono altri secondi

di Francesca Monzone

Il belga Tim Wellens della Lotto Soudal ha vinto la prima tappa italiana del Giro d’Italia: 191 chilometri da Catania a Caltagirone. Al secondo posto Michael Woods della EF Educational First Drapac seguito da Enrico battaglin della Lotto NL-Jumbo. Quarto posto per Simon Yates della Mitchelton Schott seguito da Formolo della Bora-Hansgrohe. In classifica generale Rohan Dennis della BMC mantiene la maglia rosa di leader della corsa. Tra i big perdono ulteriori secondi Fabio Aru della UAE Fly Emirates e Froome della Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA