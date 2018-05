Giro d'Italia, Viviani vince la 13esima tappa: Yates ancora in maglia rosa

Elia Viviani ha vinto allo sprint la 13/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Ferrara a Nervesa della Battaglia (Treviso), lunga 180 chilometri. È il terzo successo del veneto. Il britannico Simon Yates ha conservato per il settimo giorno consecutivo la maglia rosa di leader della classifica generale.



Viviani, prima di oggi, aveva già vinto due sprint in Israele in questa edizione della corsa rosa, a Tel Aviv ed Eilat, nella seconda e terza tappa. Il velocista della Quick-step Floors sul traguardo ha preceduto l'irlandese Sam Bennett, vittorioso ieri a Imola (Bologna) e oggi secondo; l'olandese Danny Van Poppel, terzo; Sacha Modolo, quarto; il sudafricano Ryan Gibbons, quinto; il lussemburghese Jean-Pierre Drucker, sesto; Manuel Belletti, settimo; il francese Clement Venturini, ottavo; i belgi Baptiste Planckaert e Jens Debusschere, rispettivamente nono a decimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA