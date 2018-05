Giro d'Italia, vince Mohoric: Yates conserva la maglia rosa

di Francesca Monzone

In una volata a due Mohoric della Bahrein amerida ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia: 244 chilometri da Penne a Gualdo Tadino. Al secondo posto Denz e Bennet. Per quanto riguarda i big crisi di Chaves della Mitchelton Schott, secondo nella classifica generale alle spalle del compagno Yates.



Il colombiano non ha retto il ritmo degli avversari nella prima salita e ha tagliato il traguardo con oltre 10 minuti di ritardo.

