Giro d'Italia, sul Gran Sasso trionfa la maglia rosa Yates

di Francesca Monzone

La maglia rosa Simon Yates ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia: 225 chilometri da Pesco Sannita al Gran Sasso d’Italia. Al secondo posto il francese della Groupama FDJ Tibaut seguito da Chaves della Mitchelton Schott e Pozzovivo della Bahrein Merida con Carapaz della Movistar e Formolo della Bora Hansgrohe.

Ottavo posto per Dumoulin della Sunweb con un ritardo di 12” seguito da Lopez dell’Astana che chiude con lo stesso tempo dell’olandese.



Grande crisi per Froome della Sky e Aru della UAE Fly Emirates che non hanno retto il ritmo degli avversari durante l’ascesa a Campo Imperatore. Il britannico ora nella classifica generale è all’ undicesimo posto con un ritardo di 2’27” seguito dal sardo a 2’36”.



