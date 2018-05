Il Giro d'Italia si fa hot, ragazza in topless saluta i ciclisti dalle transenne

di Simone Pierini

Il Giro d'Italia si fa hot per merito di una ragazza del pubblico che ha pensato di salutare il passaggio dei ciclisti in topless. La scena non è sfuggita ai più attenti, in particolare all'account twitter "nonleggerlo" che ha catturato il frame e lo ha condiviso immediatamente sui social.







Non si conosce l'identità della protagonista, ma a quanto si vede qualche ciclista si è accorto della sua presenza. Il Giro d'Italia è partito da Israele e ha visto oggi il bis di Elia Viviani. Dopo la vittoria di ieri a Tel Aviv l'olimpionico del team Quick-Step ha vinto in volata anche la terza tappa odierna, la Be'er Sheva-Eilat di 229 km che ha chiuso il trittico israeliano.



Alle sue spalle si sono piazzati Sacha Modolo (Cannondale) e l'irlandese Sam Bennett (Bora - Hansgrohe). L'australiano Rohan Dennis (BMC) ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA