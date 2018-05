Giro d’Italia, Fantastico Viviani conquista la tappa di Eliat e concede il bis

di Francesca Monzone

Secondo successo consecutivo per Elia Viviani (Quick Step Floors) che dopo la vittoria di ieri a Tel Aviv, oggi conquista di nuovo allo sprint, la terza tappa del Giro d’Italia, 226 chilometri da Be’er Sheva a Eilat. Al secondo posto Sacha Modolo della EF Education First Drapac, seguito da Sam Bennet della Bora-Hansgrohe e Jacob Mareczko della Wilier Triestina. La classifica generale rimane invariata con Rohan Dennis della BMC in maglia rosa, con Dumoulin della Sunweb secondo con un ritardo di 1” e Campenaerts terzo con un gap di 3”. Elia Viviani con la vittoria di oggi mantiene anche la maglia ciclamino della classifica a punti. L’unico GPM di giornata è stato vinto da Marco Frapporti (Androni Sidermec) davanti a Enrico Barbin (Bardiani-CFS), che guadagna due punti e difende quindi la Maglia Azzurra, terzo Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy).



Il Giro d’Italia oggi conclude la tre giorni di corse in Israele. Domani ci sarà il giorno di riposo e il trasferimento in Sicilia, dove martedì ripartirà la corsa rosa con la quarta frazione.

