Giro d'Italia, Dumoulin vince la cronometro: è la prima maglia rosa del 2018

di Francesca Monzone

Tom Dumoulin con il tempo di 12:02 ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia numero 101, la cronometro individuale di 9,7 chilometri nella città di Gerusalemme. Il capitano della Sunweb conquista anche la prima maglia rosa. Al secondo posto Rohan Dennis della BMC con un ritardo di 2” seguito da da Victors Campenaerts con lo stesso ritardo e Gonçalves quarto a 12”. Brutto inizio per il britannico della Sky Chris Froome che ha chiuso con un ritardo di 37” dall’olandese. Questa mattina durante il giro di ricognizione Froome era caduto riportando diverse escoriazioni e questo sicuramente ha influito sul risultato della tappa di oggi. Fabio Aru ha tagliato il traguardo con il tempo di 12:52, con un ritardo dall’olandese di 50 secondi. Domenico Pozzovivo decimo al traguardo, è il migliore degli italiani con un gap di 27” dalla maglia rosa.



«Era una crono in cui bisognava prendere fiato e spingere, prendere fiato e dare tutto. Sono contento di vestire ancora la maglia rosa, ma è presto per fare qualsiasi discorso: ci sono tre settimane di dura battaglia, vivo alla giornata». Sono le prime parole di Tom Dumoulin, vincitore del Giro d'Italia 2017 e prima maglia rosa del Giro 2018, dopo avere tagliato il traguardo della crono individuale a Gerusalemme. L'olandese ha vinto con il tempo di 12'02", risultando più veloce dell'australiano Rohan Dennis per soli 2".

