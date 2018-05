Giro d'Italia, Battaglin vince la quinta tappa: Dennis resta maglia rosa

di Francesca Monzone

Enrico Battaglin (team Lotto NL-Jumbo) in uno sprint a due con Giovanni Visconti (Bahrein Merida) ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia,152 chilometri di corsa, da Agrigento a Santa Ninfa nella Valle del Belice.

Al terzo posto il portoghese Gonçalves (Katusha-Alpecin) davanti alla maglia bianca Schachmann (Quick Step Floors) e Yates (Mitchelton-Schott). Nella classifica generale Rohan Dennis (BMC) mantiene la maglia rosa di leader della corsa, precedendo di un solo secondo l’olandese Tom Dumoulin. Tra i big perde secondi importanti Angel Lopez (Astana), rimasto indietro a causa di una caduta nel finale. Il colombiano perde nove posizioni in classifica, dal trentesimo al trentanovesimo posto e accumula un ritardo di quasi 2 minuti.

Enrico Battaglin dopo il terzo posto di ieri nella frazione Catania-Caltagirone, era uno dei favoriti per la vittoria di oggi e alla vigilia della tappa aveva detto che avrebbe cercato di anticipare gli avversari sul traguardo di Santa Ninfa.

La corsa di oggi è partita con una variazione di percorso a causa di un incidente nel quale è rimasto gravemente ferito un motociclista dell’organizzazione. Il motociclista è stato operato d’urgenza ma le sue condizioni restano gravissime.

