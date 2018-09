Giro d'Italia 2019, si parte da Bologna, Roma sarà città di tappa ma non per il finale

di Francesca Monzone

Bologna diventa rosa. Dopo Israele nel 2018, il capoluogo emiliano sarà la sede della partenza del Giro d’Italia 2019. Scelta la data, il prossimo 11 maggio con una cronoscalata di 5 chilometri che partirà dalle Due Torri, l’evento ricorderà Marco Pantani che nel 1994 al Giro d’Italia partì proprio da Bologna e centrò per la prima volta il podio della corsa rosa dopo aver vinto le bellissime frazioni con arrivo all’Aprica e Merano.

L’Emilia Romagna con tre tappe sarà la regione che aprirà il Giro 2019 e lo farà con passaggi a Ravenna e Modena. Toscana, Lazio, la Campania e un paio di tappe in Puglia: queste sono le prime indiscrezioni. Potrebbe esserci anche una tappa in Abruzzo, a l’Aquila per ricordare il terremoto del 2009. Ci saranno arrivi importanti sulle montagne per celebrare Fausto Coppi e i suoi 100 anni dalla nascita e le sue storiche imprese.

Per quanto riguarda l’arrivo finale, il 2 giugno, per il momento le città candidate sono Milano e Verona. C’è anche Roma nel Giro 2019 che dopo le polemiche dello scorso anno, con la protesta dei corridori per via del percorso reso pericoloso dalle buche, non sarà il traguardo finale. La città Eterna però non sarà tagliata fuori dalla corsa rosa e sarà città d’arrivo per una delle tappe nell’Italia Centrale.

