Giani: «La Milano del volley è pronta a stupire»

Ha vinto tutto in maglia azzurra (gli è mancato solo l'oro olimpico). Ora Andrea Giani vuole fare grande pure Milano, al suo secondo anno all'ombra del Duomo. Obiettivi prestigiosi per la Revivre targata 2018-19. Tante le novità: 10 giocatori nuovi, a pochi giorni dall'esordio in campionato, in calendario sabato a Ravenna.

Giani, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova Milano?

«Ho una squadra giovani ma con grande potenziale. Se sfrutteremo al meglio gli stimoli che ci darà sfidare i migliori e lavoreremo al meglio, credo che potremmo fare bene. Chiaramente partiamo qualche step indietro rispetto alle migliori, ma c'è tanto entusiasmo e voglia di crescere. L'obiettivo è regalare grandi prestazioni, dare il massimo sempre e comunque.

Nel weekend al via una SuperLega ricca di grandi firme

«Credo che la SuperLega di questa stagione sia la più interessante e, qualitativamente parlando, importante degli ultimi 15 anni. Ci sono giocatori e allenatori di livello assoluto, i migliori sono qui».

Chi sono le favorite per il successo finale?

«Direi che Perugia, Civitanova, Modena e Trento sono davanti a tutte. Poi ci sono 6-7 squadre ben organizzate. Credo che ogni partita sarà difficilissima per chiunque».

Velasco è tornato e ha subito vinto la Supercoppa con Modena...

«Un grande ritorno che alza ulteriormente il livello del nostro campionato. Oggi, a mio avviso, abbiamo 14 squadre in SuperLega con tecnici molto ben preparati».

La Revivre giocherà inizialmente, le gare interne a Busto Arsizio. Un handicap per voi?

«Speriamo a gennaio di poter entrare nel nuovo Palalido (l'assessore Roberta Guaineri ha confermato la fine lavori per il primo mese del 2019, ndr). Sarebbe importante giocare a Milano, anche per potersi allenare in maniera più comoda».

Come si cattura l'attenzione in una città calcistica come Milano?

«Beh, è una grande città: c'è posto per tutti. Il Mondiale ha dato un'ulteriore spinta al movimento pallavolistico, ora sta a noi continuare a far parlare la pallavolo. Ovviamente vincere aiuta sempre, così come le belle prestazioni, quelle che vogliamo offrire al nostro pubblico».

