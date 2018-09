Fisherman’s Friend StrongmanRun: successo a Rovereto per The Original 20k con 2532 partecipanti

L’edizione 2018 della Fisherman’s Friend StrongmanRun The Original – 20K, organizzata da RCS Sport - RCS Active Team, è stata davvero indimenticabile, grazie all’entusiasmo coinvolgente e contagioso dei 2532 partecipanti e al percorso cittadino che ha permesso agli abitanti di Rovereto di trasmettere il proprio incitamento a tutti gli strongmanrunner.



Fin dal mattino nel centro della città si respirava aria di festa grazie al popolo colorato della Fisherman’s Friend StrongmanRun, capace come sempre di unire agonismo e divertimento. “È stata anche quest’anno una festa straordinaria e ancora una volta il livello si è alzato sia per la fantasia dei costumi sempre più stravaganti, sia per la difficoltà degli ostacoli che con il caldo sono risultati molto impegnativi. Ringraziamento d’obbligo all’Amministrazione Comunale di Rovereto e a tutti i nostri Partner che rendono possibile la realizzazione di un evento spettacolare e impeccabile da un punto di vista organizzativo” ha dichiarato Andrea Trabuio Responsabile Mass Events RCS Sport – RCS Active Team.



Dalle 14 tutti concentrati sulla gara e pronti a dare il massimo con l’ultratrailer Michele Evangelisti, ambassador della corsa, a fare da battistrada con il pettorale numero 1. “Musica, sudore e tanti ostacoli impegnativi. La cosa più divertente sono le maschere, si corre in un’atmosfera davvero folle. È stata un’esperienza incredibile, ho corso con un mio team senza pensare troppo al tempo e aiutando chi era più in difficoltà.” ha dichiarato Michele Evangelisti, ultratrailer e ambassador della corsa. Fra i momenti più suggestivi, il passaggio all’interno dello stadio Quercia Rovereto Città della Pace e dello Sport, l’attraversamento del quartiere Brione oltre al doppio attraversamento del torrente Leno. Ostacoli che, anche questa volta, hanno brillato per difficoltà e fantasia, sia nell’allestimento che nei nomi. Fra i più temuti il “Dolomiti Energia Tough Geyser”, posizionato in piazza Rosmini, e costruito esattamente sopra la celebre fontana circolare.



La struttura con un’altezza di 5 metri era composta da una lunga rete navale tenuta alle estremità da due grossi blocchi di container sui quali gli strongmanrunner si sono arrampicati. Molto apprezzato “La Sportiva 90 METERS OF GLORY”, posizionato in Corso Bettini, di fianco al MART, lungo 90 metri in onore dello sponsor tecnico della manifestazione, che festeggia nel 2018 i 90 anni di vita. Il primo tratto era composto da file di pneumatici, seguite da una grossa vasca d’acqua contenuta in un container. A seguire i partecipanti hanno affrontato balle di fieno, un passaggio nei tubi e una rampa, sulla quale sono saliti per arrivare a un gruppo di container posizionati a 5 mt di altezza.





