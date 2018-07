Fisherman’s Friend StrongmanRun 2018, l’ultratrailer Michele Evangelisti special guest a Rovereto

Continua il percorso di avvicinamento verso l’appuntamento più atteso dagli strongmanrunner che, sabato 22 settembre, si ritroveranno a Rovereto per la Fisherman’s Friend StrongmanRun The Original – 20k, organizzata da RCS Sport - RCS Active Team. Ad accoglierli ci sarà uno special guest che di imprese estreme se ne intende: l’ultratrailer Michele Evangelisti, capace di attraversare l’Australia da nord a sud, nel 2017, percorrendo oltre 3000 km in 45 giorni, in condizioni spesso proibitive.



Il “Superman” di Cecina parteciperà insieme a un suo team e sarà sicuramente un punto di riferimento e un trascinatore per tutti i partecipanti, che potranno contare sui suoi consigli e il suo carisma per portare a termine la obstacle race più dura e pazza che ci sia. Svelati anche i dettagli della maglia ufficiale che, per il secondo anno, sarà realizzata da La Sportiva, partner tecnico dell’evento. Il brand trentino, leader nella produzione di scarpe e abbigliamento outdoor, nel 2018 festeggia un traguardo importante essendo stato fondato nel 1928: il 90esimo anniversario. Non sono finite le novità della Fisherman’s Friend StrongmanRun 2018: ufficializzata una partnership di prestigio con Ekis, azienda leader di mercato in servizi di coaching, consulenza, corsi e percorsi formativi. Attraverso la divisione Ekis Sport tutti gli iscritti alla StrongmanRun avranno la possibilità di prepararsi mentalmente con un videocorso al quale si potrà accedere direttamente online.



Da luglio fino a settembre sui canali social

StrongmanRun ci saranno delle “Pillole di Sport Coaching” e delle dirette per parlare di allenamento mentale nello sport. Il giorno della gara gli Sport Mental Coach Ekis saranno presenti nelle ore prima della partenza e accessibili gli iscritti che vogliano mettere a punto i dettagli finali della loro preparazione mentale e, durante la gara, saranno presenti in alcuni punti del percorso per supportare gli atleti in difficoltà.



Il percorso, ufficializzato dagli Organizzatori il 19 aprile, si svilupperà interamente in città e toccherà alcuni luoghi simbolo della località trentina. Partenza e arrivo in via Giacomo Tartarotti, nel cuore di Rovereto, da dove ci si sposterà a nord per entrare allo stadio Quercia Rovereto Città della Pace e dello Sport. Da lì si correrà ancora verso nord, attraversando il quartiere Brione, passaggio inedito introdotto per questa edizione. Si ritornerà poi nelle vie più centrali della città passando in Corso Rosmini, dove i flussi di corsa saranno paralleli, con il superamento di un ostacolo volante, e poi in corso Bettini davanti al MART (Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto). Attraversando via della Terra si passerà davanti al Castello per arrivare al doppio transito sul fiume Leno: prima sul ponte e poi sul greto con passaggio in acqua. Dopo il fiume si proseguirà verso la zona arrivo e, dopo essere ripassati dal traguardo in via Tartarotti, gli strongmanrunner continueranno per i secondi 10 km. Altra novità di questa edizione riguarderà Flixbus, operatore della mobilità che collega oltre 300 città in Italia e più di 1700 in tutta Europa.







Proseguono a buon ritmo le iscrizioni alla gara il cui costo, a partire dal 1 agosto, passerà da 45 a 50 euro. Per i gruppi uno sconto speciale: al raggiungimento di 10 iscritti il sistema di iscrizione riaccrediterà automaticamente a ciascun partecipante del team il 10% della quota di iscrizione sulla carta di credito usata per il pagamento. L’operazione sarà ripetuta per ogni scatto di 10 runner iscritti nello stesso team.



Entro fine luglio intanto saranno svelati i primi dettagli sugli ostacoli che i partecipanti dovranno superare per meritare il titolo di finisher. Il percorso cittadino presenterà sicuramente nuovi ostacoli sempre più impegnativi e sfidanti e ancora una volta si vivranno emozioni uniche che solo la Fisherman’s Friend StrongmanRun sa regalare

