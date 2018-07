F3, Mick Schumacher sulla scia di papà Michael: a Spa la prima vittoria

Buon sangue non mente. E d'altra parte imitare il proprio papà riuscendo, magari, a fare meglio è il sogno di ogni figlio. Sogno che stamattina è diventato realtà a Spa-Francorchamps, in Belgio, quando Mick Schumacher, il figlio del sette volte campione del mondo della Formula 1, Michael, ha tagliato il traguardo davanti a tutti, dopo una super rimonta cominciata sulla griglia di partenza, da dove era scattato in sesta posizione. Sulla pista dove è iniziato il mito di papà Michael, il 19enne pilota tedesco della Prema ha conquistato la prima vittoria nella Gara 3 dell'Euro Formula 3.



Thank you all so much, supporting me all the way to today! @prema_team @theodoreracing1 Danke euch allen! @keepfighting pic.twitter.com/Nb5KiS7ZFK — Mick Schumacher (@SchumacherMick) 28 luglio 2018

Al semaforo verde, il figlio diha sorpassato Daruvala e, dopo un tocco con Zhou, si è liberato di Aberdein all'ingresso della celebre Eau Rouge, salendo in terza posizione dietro ad Armstrong e Shwartzman. Autore di una prova di attesa per la gestione delle gomme, Mick Schumacher ha dato il massimo nel finale: dopo che Shwartzman ha passato Armstrong, il figlio d'arte ha infilato il neozelandese e poi il russo sul rettilineo del Kemmel. Così è arrivata la sua prima vittoria nella serie: «Vincere a Spa è una grande sensazione - ha ammesso Mick – dopo che, purtroppo, in Gara 2 non sono stato in grado di trasformare la pole position di ieri in un successo.A quanto pare, Spa è un buon posto per la famiglia Schumacher. Quando ho visto la pioggia di stamattina ero felice. Mi piace molto la pioggia e le condizioni miste. Nella manovra di sorpasso contro Marcus, sono stato in grado di attaccarlo dalla scia. Avevo già fatto una mossa simile in gara uno e quindi sapevo che avrebbe funzionato».

