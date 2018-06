Europei di ginnastica ritmica, tornano le Farfalle d'argento nel giorno della Festa della Repubblica italiana

La squadra italiana torna in pedana nel giorno della Festa della Repubblica, con l'esercizio misto 3 palle e 2 funi dell'All-around spagnolo e si aggiudica la medaglia d'argento continentale, alle spalle della Russia. Agli Europei di ginnastica ritmica a Guadaljara in Spagna, Le Farfalle di Emanuela Maccarani ottengono un 21.100 e raggiungono il totale aggregato di 42.900 - con il 21.800 di ieri ai 5 cerchi. L'aviere speciale dell'Aeronautica Militare Alessia Maurelli e le sue compagne - Martina Centofanti , Anna Basta Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti e Martina Santandrea - hanno spiccato il volo, sul remix di Eye of the Tiger, completando la seconda routine in due giorni senza perdite o errori evidenti, con un programma dai contenuti tecnici elevatissimi. La Bulgaria - leader provvisoria - non va oltre un 18.650 (e il 41.750 nel completo), pagando ben 6 decimi l'uscita di pedana di una sua ginnasta, all'inseguimento della palla lanciata oltre i cartelloni pubblicitari.

