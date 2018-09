Cliff Diving, a Polignano ​Gary Hunt e Rihanna Iffland sono i nuovi detentori del titolo mondiale

di Redazione Sport



Due trofei sollevati al cielo e 70.000 entusiasti ad acclamare i nuovi Campioni del Mondo, Gary Hunt e Rhiannan Iffland: si chiude così la 10° edizione della Red Bull Cliff Diving World Series, andata in scena a Polignano a Mare, che si conferma ancora una volta vera Mecca europea dei tuffi dalle grandi altezze. La World Series assiste al ritorno sul gradino più alto del podio il recordman inglese Gary Hunt, che si laurea Campione Mondiale per la settima volta in carriera: “Sono felicissimo di questa vittoria. E’ stata una stagione difficile per me che mi ha ricordato quanto sia impegnativo questo sport. Conquistare il settimo titolo mondiale è un risultato inatteso che mi rende ancora più orgoglioso!”.



Superato un inizio di stagione difficile, il Brilliant Brit ha recuperato in pieno la forma, inanellando quattro vittorie consecutive che gli hanno permesso di tornare saldamente al comando della classifica e conquistare la vittoria nella Finale di Polignano.



Il pubblico ha seguito con grande partecipazione tutta la gara, ma è letteralmente esploso per l’Italian Hero Alessandro De Rose. L’italiano, dopo un ottimo tuffo nel terzo round, premiato da voti altissimi da parte della giuria, ha chiuso al settimo posto: “Sono molto contento di come è andata la gara: mi sono divertito e me la sono goduta. Tuffarmi a Polignano, nella mia Italia, davanti al mio pubblico, circondato dall’affetto di migliaia di persone è incredibile… e assistere alla vittoria di Gary è stato molto emozionante!”



Per la categoria femminile, Rhiannan Iffland conquista il titolo mondiale per la terza volta consecutiva: l’australiana ha sollevato al cielo il trofeo della Women’s World Series dopo un testa a testa serrato con la messicana Adriana Jimenez, al secondo posto: “Sono felicissima, per il risultato e per aver concluso la stagione nella splendida Polignano, una location che amo molto. Per me è sempre un grande piacere tornare in Italia – ha dichiarato la Iffland.

