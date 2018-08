Ciclismo, l'ex campione Ullrich arrestato a Maiorca

L'ex corridore Jan Ullrich, che nel 2013 confessò di avere assunto sostanze dopanti e vincitore del Tour 1997, secondo quanto pubblica la Bild, è stato arrestato dalla polizia di Maiorca. Il tedesco è accusato di avere aggredito l'attore e regista Til Schweiger. Il giornale riferisce che Ullrich è stato fermato verso le 6 dagli agenti della policia nacional, dopo avere verosimilmente saltato la recinzione della casa dell'attore, minacciandolo.



L'ex atleta nel pomeriggio sarà disposizione dell'autorità giudiziaria e poi condotto nel Tribunale della via Alemania di Palma. Ulltich e l'attore-regista sono vicini di casa nella zona Establiments, che ricade nel comune di Palma. Secondo quanto apprende il giornale c'è stata una piccola disputa fra i due, ma senza alcun ferito, a causa del fatto che il registra e attore non lo aveva invitato a un party. Un testimone ha detto che l'ex corridore non sembrava presente a se stesso e voleva a tutti i costi entrare nel giardino di Til, anche se gli era stato proibito, perché già nei giorni precedenti si era comportato in modo strano«

