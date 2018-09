«Pronti, partenza, via»: ma l'anziana ciclista al mondiale amatoriale finisce giù palco. Il video è virale

Una scena incredibile e imbarazzante: una caduta che ha fatto il giro del web e il cui video è diventato virale. Nella scorsa settimaa la prima concorrente al via della cronometro dei mondiali amatoriali che si sono disputati a Varese, un'anziana francese, è volata giù dal palco della partenza dopo un paio di pedalate. La signora, 70 anni, si lancia ma evidentemente non aveva mai affrontato una pedana e la prima volta è stata un autentico disastro. Per fortuna, nessuna grave conseguenza per la sfortunata ciclista, ma una figuraccia mondiale...

