Boxe a mani nude, lo spettacolo choc in America: pugni e sangue anche tra donne

di Domenico Zurlo

Come sarebbe la boxe se i pugili non usassero i guantoni? La risposta è arrivata dal Wyoming, negli Stati Uniti, dove si sono tenuti i primi incontri legali di pugilato a mani nude dal 1889, data in cui la pratica sportiva era stata dichiarata illegale. A sfidarsi, alla Bare Knuckle Fighting Championship, sono stati diversi combattenti della MMA e della federazione UFC: il risultato è stata una serie di incontri sanguinosi e cruenti, rigorosamente vietati ai deboli di stomaco.



Gli incontri si sono tenuti al Cheyenne Ice and Events Center, un palazzetto che normalmente ospita lezioni di pattinaggio, feste di compleanno e una pista di hockey: stavolta l’evento ospitato è stato di natura leggermente diversa, come documentano le immagini che vedono i lottatori grondanti sangue. Il ko più veloce lo ha messo a segno Sam Shewmaker, che ci ha messo 18 secondi per mettere al tappeto, con un pugno, il suo avversario Eric Prindle.



Altro incontro sanguinoso è stato quello tra Arnold Adams, peso massimo della MMA, e DJ Linderman, ex pugile UFC, con il secondo letteralmente pestato a sangue. Bec Rawlings è invece l’unica vincitrice di sesso femminile: uno solo è stato infatti l’incontro tra donne, in cui la lottatrice di arti marziali ha vinto contro Alma Garcia grazie ad un ko tecnico.

