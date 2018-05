Molinari entra nel mito, vince il BMW PGA ed eguaglia Rocca

Francesco Molinari nel mito del golf italiano. L'azzurro vince il BMW PGA Championship e conquista il quinto titolo in carriera sull'European Tour eguagliando i successi di Costantino Rocca. Dopo il 2/o posto rimediato lo scorso anno il piemontese si prende la rivincita e trionfa in Inghilterra nel torneo che da molti viene considerato come il quinto major della disciplina. A Virginia Water, sul percorso del Wentworth Club (par 72), il torinese s'è imposto con 271 (70 67 66 68, -17) colpi, due di vantaggio sul nordirlandese Rory McIlroy (2/o a -15) e tre sullo svedese Alex Noren (campione uscente) e sul danese Lucas Bjerregaard (entrambi 3/i a -14).





«Ci auspichiamo che l'Open d'Italia resti nella zona del Garda anche nei prossimi anni». Se lo augura Guido Malinverno, sindaco di Desenzano del Garda (Brescia), dove è andata in scena 'Golf in piazzà, una festa di sport, a pochi chilometri dal Gardagolf Country Club di Soiano del Lago, sede del torneo che da giovedì vedrà sfidarsi alcuni fra i più grandi giocatori del circuito. «Il nostro Comune sarà sempre disponibile. Per noi il patrocinio di questa iniziativa non è stato un costo ma un investimento dal punto di vista turistico e sociale. La visibilità garantita da una simile manifestazione è fondamentale per incentivare il turismo, anche quello legato al golf - ha spiegato Malinverno -. È stato bellissimo vedere famiglie, bambini provare nelle buche su lungolago, e anche i disabili della onlus Anffas». Come ha notato anche l'assessore allo Sport e Turismo Francesca Cerini, «è una grande vetrina per Desenzano e per il lago di Garda in generale, e se l'Open d'Italia potesse rimanesse in questa zona per i prossimi anni sarebbe una grande fortuna per tutto il territorio, dove ci sono tanti campi da golf, tra i migliori in Italia».

