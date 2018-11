Bebe Vio show, a Tbilisi vince la coppa del mondo di fioretto

Bebe Vio ricomincia da dove aveva finito: con un trionfo. La stagione di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, infatti, riprende così come si era conclusa, con una vittoria della giovane atleta italiana. La fiorettista azzurra si è infatti aggiudicata la gara di fioretto femminile, categoria B, svoltasi oggi a Tbilisi, nella prima giornata della tappa che segna l'avvio della fase di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo2020.



Il successo vale l'aritmetica certezza della conquista delladi specialità. Per l'azzurra si tratta del quarti titolo consecutivo. In finale, Bebe Vio, con il punteggio di 15-5 ha battuto la russa Irina Mishurova sua “consueta” avversaria. Domenica l'azzurra sarà nuovamente protagonista in pedana nella gara a squadre assieme a Loredana Trigilia ed Andreea Mogos.

