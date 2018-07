La romana Zecchini, secondo record mondiale alle Bahamas

di Marco Lobasso

Per la 26enne romana Alessia Zecchini arriva l'eccezionale secondo primato mondiale conquistato alle Bahamas, in apnea, specialità “senza pinne” a -73 metri (in 3’15”). Alessia ha anche vinto la gara internazionale più importante dell’anno, il Vertical Blu. E ora detiene così ben tre record mondiali contemporaneamente, in apnea assetto costante (-105), in “senza pinne” (-73) e in “free immersion” (-93 metri). Nessuna italiana era mai riuscita in un'impresa così eccezionale nel mondo dell'apnea. E non è finita: nei prossimi giorni Alessia potrebbe tentare di migliorare il record già suo, ed anche il più prestigioso, dei -105 metri in assetto costante.

