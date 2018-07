Il record mondiale di Alessia Zecchini, a -93 metri nel mare delle Bahamas

di Marco Lobasso

Alessia Zecchini nel mare delle Bahamas conquista il record del mondo di apnea, free immersion, a -93 metri, in una immersione durata 3’37”. Per la ventiseienne atleta romana si tratta del secondo primato mondiale conquistato in due mesi, dopo quello ottenuto a maggio in Colombia, nella specialità di apnea, assetto costante, con la clamorosa misura di -105 metri. La Regina del Blu ha incantato tutti con una discesa veloce e senza sbavature, toccando i -93 metri di profondità con apparente semplicità. Ma l’avventura all Bahamas per Alessia continua, nel torneo del Vertical Blue, la gara più difficile e importante del mondo.



“Voglio vincere la classifica generale qui alle Bahamas, che significa diventare la più forte specialista di apnea del mondo. SI tratta di una delle prove più importanti e prestigiose della stagione. Devo aspettare però le gare delle avversarie, in questo fine settimana; in base ai loro risultati potrò decidere se tentare di battere l’altro mio record del mondo, quello di immersione a -105 metri e poi conquistare il terzo primato, in apnea senza pinne, a -73 metri. Adesso mi godo il riposo assoluto di un giorno e aspetto le altre immersioni. Mi sento bene e sono pronta a combattere e scendere nel blu di questo incredibile mare centro-americano, per puntare agli altri primati e per vincere il ranking generale qui alle Bahamas. Dedico questo primato a Stephen Keenan, mio grande amico che è venuto a mancare proprio un anno fa”.



