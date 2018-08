Apnea, la romana Zecchini mondiale a -107 metri

di Marco Lobasso

Alessia Zecchini si conferma la donna più “profonda” del mondo. La venticinquenne sub romana conquista l’incredibile record di -107 metri in apnea, assetto costante, nel mare delle Bahamas, nell’ultimo giorno di gare del Vertical Blu, la prova internazionale più famosa del mondo. E’ il record più prestigioso dello sport dell’apnea, il più ambito e seguito. Alessia si conferma così la Regina del Blu e la donna più “profonda” del pianeta. L’ultima giornata del Vertical Blu è stata eccezionale: l’atleta romana aveva perso momentaneamente il primato, dopo l’impresa della giapponese Anaki Rose, arrivata a -106 metri. Qui è scattato l’orgoglio di Alessia che con un’ultima prestazione eccezionale ha conquistato nuovamente il primato a -107. Adesso le rivincite ai Mondiali di ottobre.

“Un tuffo perfetto, bellissimo. Mi sono divertita sotto acqua, non ho sbagliato nulla e sono tornata in superfice dopo 3’40” che non ero per nulla provata. Torno a Roma con quattro record mondiali conquistati, anche se quello più importante è l’assetto costante a -107 metri”. La Zecchini alle Bahamas, prima dei -107 metri, aveva conquistato il primato mondiale di free immersion a -93 metri (in 3’37”), poi migliorato a -96. Suo anche il primato senza attrezzi, a -73, ottenuto all’inizio della spedizione alle Bahamas. Le grandi sfide della Regina del Blu continuano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA