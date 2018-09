Emporio Armani EA7 sponsor tecnico della Abu Dhabi Marathon

Abu Dhabi Sports Council (ADSC) e Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), hanno svelato i dettagli del percorso della prima ADNOC Abu Dhabi Marathon, che si terrà il prossimo 7 dicembre 2018. Le due organizzazioni hanno inoltre annunciato che sarà Emporio Armani EA7 lo sponsor tecnico ufficiale della manifestazione e hanno rivelato il montepremi previsto per i vincitori delle gare. Due saranno le prove cronometrate, la 42,195 km e la 10 km, che vedranno la partecipazione di runner professionisti di diverse fasce d’età e differenti livelli di abilità.







A disposizione degli interessati, anche neofiti e senza alcun limite di età, il percorso da 5 km e quello da 2,5 km, opportunità per tutti di prendere parte all’evento. Gli organizzatori hanno inoltre reso noto il montepremi previsto, che ammonta a $379.000, e che verrà diviso nelle diverse categorie di gara, assegnando – tra gli altri – un importo di $100.000 a ciascuno dei vincitori di sesso maschile e femminile della maratona, di $25.000 ai secondi classificati e $15.000 ai terzi classificati. Dall’HQ di ADNOC è intervenuto H.E Aref Al Awani, Segretario Generale del Consiglio Sportivo di Abu Dhabi, che ha dichiarato: “La nostra partnership con Emporio Armani EA7 e l’importante montepremi della prima edizione di ADNOC Abu Dhabi Marathon rappresentano una pietra miliare significativa, che attesta la maratona come evento di livello mondiale e che sostiene la visione del Consiglio Sportivo nel promuovere la salute e il benessere.



Questo evento offre una grande opportunità a tutti i partecipanti di poter visitare la città di Abu Dhabi e di poter ammirare le sue incredibili meraviglie. Desidero esprimere la mia gratitudine al nostro sponsor tecnico, Emporio Armani EA7, per aver scelto di supportare questa manifestazione e per aver lavorato insieme a noi, fianco a fianco, nella promozione di questa visione per Abu Dhabi e in tutti gli Emirati Arabi Uniti.” Il percorso della maratona avrà partenza dal quartier generale di ADNOC, lungo la Corniche, e proseguirà verso l’Emirates Heritage Village. I partecipanti alla gara si dirigeranno quindi al Marina Mall, lungo la King Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud Street, arrivando al Qasr Al Hosn, uno degli edifici in pietra più antichi e meglio conservati di Abu Dhabi. L’ultimo tratto della corsa attraversa Mina Zayed, prima di fare ritorno alla sede di ADNOC.



Paul Tergat, runner keniota e precedente detentore del record mondiale della maratona, ha espresso il suo entusiasmo per il percorso che ha contribuito ad ideare: "Progettare il tracciato è stato un incarico interessante ma soprattutto stimolante. Volevamo che i partecipanti avessero la possibilità di vedere i più significativi monumenti della capitale, ammirando il paesaggio in un contesto inedito. Il percorso tocca punti di interesse più moderni e altri più storici con monumenti tra i più antichi e rispettati degli Emirati Arabi Uniti, offrendo una grande opportunità per i partecipanti alla gara, e ai visitatori, di vivere nuove avventure e visitare nuovi posti." In preparazione alla maratona, ADSC e ADNOC hanno recentemente annunciato un'iniziativa di allenamento settimanale che si terrà ogni lunedì presso lo Zayed Sports City.



I runner hanno poco meno di tre mesi per prepararsi fisicamente, affinare le loro abilità, caricarsi e prepararsi mentalmente prima di affrontare la gara. La ADNOC Abu Dhabi Marathon è supportata dall’Abu Dhabi Waste Management Centre (Tadweer) che fornirà servizi di gestione dei rifiuti e pulizia dei percorsi di gara, e da Monviso Water, fornitore ufficiale dell’acqua, che si impegna a riciclare tutte le bottiglie d'acqua utilizzate. Pocari Sweat sarà il fornitore ufficiale di bevande sportive. Abu Dhabi Sports Channel sarà l’emittente ufficiale, insieme a Radio 1 e Star FM, partner radio della manifestazione. Per maggiori informazioni sui programmi di allenamento e sulle gare - e per i dettagli su come iscriversi – visita il sito http://www.adnocabudhabimarathon.com/.

