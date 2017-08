Cincinnati, Fognini e Lorenzi eliminati

di Redazione Sport

Fabio Fognini eliminato al secondo turno del 'Western&Southern Open' (cemento, montepremi di 4.973.120 dollari) in corso di svolgimento a Cincinnati negli Usa. Il 30enne di Arma di Taggia, numero 25 del ranking mondiale, dopo aver sconfitto il 21enne russo Daniil Medvedev, numero 51 Atp, nella notte italiana si è dovuto arrendere all'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale, 6-3, 6-2, dopo un'ora e 6 minuti di gioco. Fognini si è visto strappare la battuta al secondo game con l'austriaco che ha mantenuto il vantaggio senza concedere chance nei propri turni di battuta all'azzurro fino al 6-3. Anche la seconda frazione si è aperta con il ligure che ha ceduto il servizio nel primo gioco. L'azzurro nel quarto game ha mancato due opportunità per il contro-break e dal possibile riaggancio sul 2-2 si è trovato sotto 5-1. Dopo aver annullato due match point nel sesto gioco Fognini ha ceduto nel game successivo lasciando strada a Thiem per il terzo turno.



È stato eliminato anche Paolo Lorenzi. Il tennista senese, numero 38 del mondo, non è riuscito a sovvertire il pronostico contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 17 del ranking mondiale, che lo ha superato con un doppio 6-3 in un'ora e 7 minuti. Nel settimo confronto diretto fra i due, Lorenzi con buone percentuali di prime al servizio ha tenuto senza correre rischi i primi tre turni di battuta ma sul 3-3 40-0 l'azzurro ha perso cinque punti di fila subendo il break che ha rotto l'equilibrio spianando la strada allo spagnolo del primo set. Nella seconda partita sul 2-1 per lo spagnolo Lorenzi ha annullato tre palle break consecutive arrivando sul 2-2. Nel sesto game l'azzurro è stato bravo ad annullare altre 3 palle break ma ha poi ceduto il servizio facendo scappare Carreno Busta sul 5-3; l'iberico ha poi chiuso il discorso nel gioco successivo.

