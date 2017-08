Montreal. Nadal sconfitto dal 18enne Shapovalov, sfuma la prima posizione Atp. Avanza Federer

Grande sorpresa a Montreal dove Denis Shapovalov, esponente "Next Gen" (ha solo 18 anni), ha battuto in tre set Rafael Nadal con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6 (4). Si tratta del risultato più importante della carriera per il tennista canadese che entra così tra i primi cento ten nisti del mondo. Delusione per Nadal che, andando almeno in semifinale, avrebbe raggiunto la prima posizione della classifica Atp al posto di Andy Murray, fermo ai box per infortunio. «È la peggior sconfitta dell'anno, non c'è dubbio». Lo ha ammesso lo spagnolo Rafa Nadal dopo il ko agli ottavi del torneo Atp Masters 1000 di Montreal contro il 18enne idolo di casa, Denis Shapovalov. Lo spagnolo dice così addio ai sogni di tornare numero 1 del mondo già da lunedì, visto che per superare Andy Murray in vetta alla classifica avrebbe dovuto centrare almeno la semifinale in Canada. «È un ko difficile da digerire, perché ho perso con un avversario dal ranking notevolmente più basso del mio e allo stesso tempo ho perso l'opportunità di tornare al numero 1 del mondo. Un grave errore e una cattiva sconfitta per me. Ma occorre accettarlo e continuare a lavorare».







Soffre, ma vince Roger Federer contro lo spagnolo Ferrer (4-6, 6-4, 6-2). Ai quarti per lui l'ostacolo rappresentato dall'altrospagnolo Bautista Agut.

