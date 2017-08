Cincinnati, Federer rinuncia per problemi alla schiena. In tabellone Fabbiano

Roger Federer ha rinunciato a giocare il torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati, in programma questa settimana, per un infortunio alla schiena. Lo hanno reso noto gli organizzatori del torneo dell'Ohio. Il forfait del campione di Wimbledon era nell'aria dopo averlo visto quasi immobile contro Zverev nella finale di Montreal persa contro il tedesco Alexander Zverev. Di conseguenza, poiché ad Andy Murray scadranno i punti della finale dello scorso anno (anche lo scozzese non sarà in gara a Cincinnati), Rafael Nadal è sicuro di tornare lunedì prossimo al vertice del ranking mondiale, indipendentemente dal risultato che otterrà in Ohio. Al posto di Federer in tabellone è entrato l'italiano Thomas Fabbiano.

