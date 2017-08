Gp d'Austria, Rossi: «La gomma dietro ha retto 10 giri»

«Più di così non potevamo fare». Valentino Rossi è quasi rassegnato dopo la deludente gara della Yamaha in Austria. Il Dottore non è andato oltre il settimo posto alle spalle anche del compagno di squadra Maverick Vinales. «Peccato, perché speravamo di andare meglio. Il problema è che mi sembrata una gara come quella di Barcellona in cui abbiamo sofferto tanto. I primi dieci giri la moto va bene fino a quando la gomma posteriore tiene, poi abbiamo avuto un calo e ho dovuto rallentare, anche perché ho cominciato a fare molta fatica in frenata ma soprattutto in accelerazione», spiega il campione di Tavullia.



«I miei tempi si sono alzati, poi ho fatto anche due errori in frenata e forse lì ho perso la possibilità di lottare con Zarco e Vinales, ma in ogni caso più di lì non potevamo arrivare», sottolinea. «Tecnicamente non abbiamo sbagliato niente, non potevamo fare più di così. Abbiamo fatto dieci giri buoni, il problema è che poi ce ne sono altri 18 e non ci aspettavamo un calo delle gomme così repentino. Secondo me abbiamo fatto la scelta giusta di correre con la dura, ma non è bastato. Dobbiamo lavorare tanto su questo perché siamo un pò in difficoltà», dice ancora Rossi ai microfoni Sky. «Sapevamo che questa pista non è la migliore per la Yamaha, ma nella seconda parte la moto diventa difficilissma da guidare - ripete - Consumiamo troppo la gomma dietro, la mettiamo sotto stress, invece Ducati e Honda sono riuscite a trovare qualcosa di meglio e andare forte. Noi invece da questo punto di vista siamo rimasti un po' al palo».

