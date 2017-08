Gp d'Austria, vince Dovizioso davanti a Marquez. Valentino settimo

Andrea Dovizioso con la Ducati ha vinto il Gp d'Austria, 11/a prova del motomondiale. Secondo e terzo posto per le Honda di Marc Marquez e Dani Pedrosa. Quarto Jorge Lorenzo con la seconda Ducati ufficiale. Settimo Valentino Rossi con la Yamaha.



Per Dovizioso è il terzo successo stagionale, dopo quelli d'Italia ed in Catalogna. Un testa a testa spettacolare tra il pilota forlivese e Marquez ha infiammato gli ultimi giri di gara, dopo che i due si erano superati a vicenda varie volte. Nella classifica piloti del mondiale Marquez resta in testa con 174 punti, ma Dovizioso si porta a -16. Seguono Vinales a -24, Rossi a -33, Pedrosa a -35.



«Oggi la gara me la sono presa. È stata dura fino all'ultima curva, ho vinto in extremis contro un Marquez in gran forma». Andrea Dovizioso, ai microfoni di Sky Sport, sorride per il terzo successo stagionale, al termine di un duello all'ultima curva con il leader del mondiale, classe MotoGp. «La differenza l'ha fatta l'analisi delle gomme - ha aggiunto il pilota del Team Ducati - Le Michelin bisogna saperle interpretare. Ieri la morbida non funzionava, oggi faceva più caldo e nelle previsioni doveva andare meglio. E così è stato».

