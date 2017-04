Gp di Cina, pole di Hamilton davanti alla Ferrari di Vettel

Pole position di Lewis Hamilton nel Gp di Cina. Il pilota britannico della Mercedes ha chiuso con il tempo di 1.31.678 davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel, secondo in 1.31.864. Terza l'altra Mercedes di Valterri Bottas in 1.31.865. Quarto crono per la Ferrari di Kimi Raikkonen in 1.32.140 e quinta la Red Bull di Daniel Ricciardo in 1.33.033.



La top ten della griglia del Gp di Cina che prenderà il via domani vede al sesto posto la Williams di Felipe Massa con il tempo di 1.33.507, seguito dalla Renault di Nico Hulkenberg in 1.33.580 e dalla Force India di Sergio Perez (1.33.706). Al nono posto si piazza la Toro Rosso di Daniil Kvyat in 1.33.719, mentre decima la Williams di Lance Stroll in 1.34.220. Seguono poi Sainz, Magnussen, Alonso con la McLaren e le due Sauber di Ericsson e Giovinazzi, quindicesimo.



VETTEL

«Quanto è importante la prima fila? Vedremo domani. Ovviamente è stata una bella sessione, mi sono divertito molto, se fossi stato un pochino più veloce mi sarei divertito di più ma sono stato molto contento del giro che ho fatto, magari ho perso qualcosa all'ultima curva, forse sono stato un pò codardo, frenando un pochino troppo presto, ma sono arrivato molto vicino a Valterri ed è stato comunque un buon lavoro, il margine è stato sufficiente per arrivare in prima fila». Il pilota della Ferrari, Sebastian Vettel commenta così il conferenza stampa il secondo posto ottenuto nelle qualifiche del Gp di Cina dietro la Mercedes di Hamilton e davanti all'altra freccia d'Argento di Bottas. «Una macchina migliore in gara che in qualifica? Penso che la nostra macchina sia forte in qualunque condizione, dipende anche da quello che fanno gli altri, in primis le Mercedes. Abbiamo visto negli anni precedenti che in qualifica riescono veramente a sfruttare al massimo quello che hanno, mentre noi possiamo ancora migliorare, vediamo come sarà la gara domani, credo che le condizioni saranno piuttosto diverse, vediamo cosa succederà», ha aggiunto il tedesco della Ferrari.



HAMILTON

«È stato un week-end interessante finora, senza poter provare ieri, oggi è stata la vera sfida, nel senso che abbiamo dovuto compattare la parte di test che avremo dovuto fare ieri a questa mattina, e speriamo di aver trovato l'assetto perfetto, ma le Ferrari sono sembrate davvero velocissime nelle prove di questa mattina e nelle prime due sessioni di qualifica, quindi sapevo che saremmo stati vicinissimi e questo significava che dovevamo dare tutto, non lasciare nulla di intentato e fare un giro praticamente perfetto». Lewis Hamilton commenta così la pole position conquistata nel Gp della Cina, la 63esima pole in carriera e la sesta in Cina per il pilota della Mercedes. «Sono riuscito a tirare via qualcosa nel tempo di sessione in sessione, guadagnando in ogni sessione e facendo un giro migliore. L'ultimo giro non è iniziato forse bene come nel Q1 ma poi è andato sempre meglio e mi sono sentito sempre più forte. Sapevo di essere in vantaggio di un paio di decimi, c'è sempre un momento di nervosismo alla curva 13 e 14 per frenare un pochino in ritardo per guadagnare qualcosa e poi dopo l'ultima curva sei lì ad aspettare quello che succede. Sono molto contento e grato -ha aggiunto il britannico- per l'impegno grandioso che il team sta facendo per mantenerci in lotta con la Ferrari, emozionante, più emozionate che mai perché c'è una vera lotta con la Ferrari ed è straordinario, credo sia l'essenza delle corse, ti spinge a dare sempre di più e ad alzare l'asticella ogni volta che esci in macchina e anche per questo devo ringraziare i miei fan». «Ennesima pole? Sono alla Mercedes da tantissimo tempo e tutte le pole che ho fatto sono in qualche modo della Mercedes, anche in McLaren avevo il motore Mercedes, sono contento di far parte di questa famiglia e di questa straordinaria avventura di questo team e questo marchio, e spero di continuare a timbrare qualcosa di storico per questo team».

