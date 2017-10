Milan, Montella scaccia la crisi: "Strada in salita, ma io non ho paura"

di Luca Uccello

MILANO - «Il cammino del Milan è un po’ in salita ma è abbastanza normale, ci vuole del tempo ma noi siamo i primi a pretendere che questo tempo non ci sia». Vincenzo Montella non smette di sorridere nonostante il ko con la Roma e una zona Champions già lontana. «Resto positivo e ottimista e so che c’è del lavoro da fare». Ma quanto? «Le aspettative erano e sono altissime. Noi conosciamo la realtà interamente». Come dire che l’obiettivo Champions League è difficile da raggiungere, forse è troppo per questo Milan costruito a nuovo? «Sappiamo che mediaticamente ci sta. Ma il nostro percorso ci deve portare a crescere e raggiungere l’obiettivo dei primi quattro posti. Non siamo distantissimi, l’importante è non farsi condizionare...».



Un allenatore che continua a credere a parole nel suo Milan nonostante le due consecutive sconfitte con Sampdoria e Roma. Il futuro? «Non mi turbano le illazioni, faccio questo lavoro da qualche anno, conosco i rischi del mestiere. Allenando una squadra come il Milan i rischi sono maggiori così come le chiacchiere. Se dovesse andare male penserò a cosa fare in vacanza... In questa squadra vedo disponibilità e potenzialità. La cosa bella di questo mestiere dover preparare già un’altra partita, la testa e le idee sono già proiettate verso il derby».



Un derby solo da vincere. Al premio Nils Liedholm ha fatto anche un passo indietro per poi farne ovviamente uno subito in avanti: «La sconfitta con la Roma è una di quelle che brucia, probabilmente immeritata, c’è un percorso che abbiamo intenzione di proseguire e migliorare. Abbiamo tenuto testa ad una grande squadra, ci stiamo avvicinando, stiamo insistendo sul lavoro». Peccato che oggi a Milanello «ci sono solo una decina di giocatori su cui poter lavorare». Capitolo preparatore ancora attuale dopo i no di Neri e Tognaccini convinto a restare legato esclusivamente a Milan Lab: «Sto valutando qualche possa essere la scelta migliore. Iriarte? Sta con me da qualche anno, le soluzioni interne non mancano, sto vedendo anche altri profili»

