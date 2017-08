Verona-Napoli alle ore 20.45 La Diretta Sarri a caccia del debutto da tre punti

Inizia a Verona il campionato della verità per il Napoli. Da molti indicata come serissima pretendente allo scudetto e vicina come non mai alla Juventus, la formazione partenopea è chiamata subito a partire col piede giusto. Si troverà di fronte l'entusiasmo del pubblico scaligero, a far da contorno al ritorno in Serie A dell'Hellas, guidato in panchina da un grande ex come Fabio Pecchia.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA: -

NAPOLI: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA