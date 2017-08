Ventura rinnova con l'Italia fino al 2020. "Faremo qualcosa di importante"

di Emiliano Bernardini

Il tecnico della Nazionale, Gian Piero Venutura ha rinnovato il suo contratto con la Federcalcio fino al 2020. Quindi guiderà l'Italia non solo per il Mondiale in Russia ma anche per il prossimo Europeo. Lo ha annunciato il presidente della Figc Carlo Tavecchio in conferenza stampa. Ventura: "Ringrazio per la fiducia, c'è la convinzione assoluta di fare qualcosa di importante. Abbiamo iniziato un cambio generazionale che dev'essere ancora completato. Abbiamo 3 obiettivi: qualificarci per i Mondiali, essere la sorpresa dei Mondiali ed essere fra i favoriti per l'Europeo. C'è la necessità di avere un confronto con U21, U20. Vogliamo un filo conduttore. Tutto è nato dopo amichevole con Germania. Loro giocano tutti alla stessa maniera. Era incredibile vedere che anche i giovanissimi inseriti sapevano cosa fare. Questo dobbiamo fare anche noi. Io non pretendo che le nazionali "minori" giochino come noi, assolutamente. Ma che i giocatori quando vengono nella Nazionale A sappiano giocare comevoglio io".





Tavecchio spiega i motivi di questa decisione" vogliamo mettere Ventura nella migliore condizione X affrontare la Spagna. Credo sia un segnale di fiducia importante nel ct, abbiamo avviato un cambiamento generazionale e culturale". Ventura è apparso sorridente e soddisfatto, carico e pronto per la sfida con i "rossi" del 2 settembre. "Andremo incon la convinzione che possiamo vincere". Sempre d'attualità la questione, "Non so se gli stage saranno di più quest'anno. Sono stati fondamentali perchè avevano una finalità ben precisa: prendere per mano tutti i giovani di grande potenzialità, senza l'obbligo di risposte immediate. C'è la possibilità di fare molto meglio, ma non sono sicuro dipenda dalla quantità di stage. L'ultimo stage l'ho abolito per andare incontro ai presidenti. Il problema non è quanti ne facciamo, ma come li facciamo. Mi ha gratificato il senso di appartenenza che abbiamo risvegliato".

