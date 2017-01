Udinese-Milan, le pagelle: Bacca un fantasma, si salvano Paletta e Bonaventura

di Luca Uccello

Udinese-Milan 2-1, le pagelle dei rossoneri: si salvano solo Paletta e Bonaventura, male Bacca.



DONNARUMMA 5 Le voci sulla Juve gli fanno girare la testa e tra i pali si vede.

ABATE 5 Non ci siamo proprio. Continua a sbagliare partita, a dimenticarsi di marcare.

PALETTA 6 Dalla sua parte non si passa, dalle altre purtroppo c’è un’autostrada.

ROMAGNOLI 5,5 Il gigante Zapata lo spaventa un paio di volte.

DE SCIGLIO 5 Del De Sciglio dell’Europeo è rimasto solo un bel ricordo. Quello di Montella si vede solo quando esce azzoppato da De Paul (29’ st Vangioni ng).

PASALIC 5,5 Svolge il compitino ma potrebbe fare di più.

LOCATELLI 5 La crisi rossonera parte dai suoi piedi, da un suo errore di gioventù.

KUCKA 5,5 Battaglia persa quasi in partenza.

SUSO 6 Un assist vincente e un quasi goal. What’s else?

BACCA 5 Se non segna non serve a niente. Montella questa volta lo toglie ma il risultato non cambia (26’ st Lapadula 6: prova a fare un po’ di casino là davanti e con un palo esterno si guadagna la bambolina).

BONAVENTURA 6 Senza di lui il Milan sparisce. C’è da sperare che il suo infortunio non sia grave (26’ pt Deulofeu 6: gioca bene, per la squadra. Corre tanto ma non tira).

MONTELLA 5 Ora è crisi. La classifica dice che il Milan è fuori dall’Europa. La luce si è spenta, la Dea Bendata si è girata e la Carrozza rossonera sembra essere tornata nuovamente zucca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA