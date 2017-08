Totti, che numero in barca! Il piede dell'ex capitano della Roma è sempre perfetto

Il fisico non sarà certo quello dei giorni migliori della sua carriera, ma i piedi di Francesco Totti fanno invidia a mezza Serie A. L'ormai ex capitano della Roma, ora dirigente del club giallorosso, stava passando alcuni giorni di relax in famiglia a Ponza quando è stato sorpreso da un pallone lanciato per sbaglio proprio sulla barca dove Totti, insieme ai figli, stava trascorrendo la giornata.



Calcolando anche l'effetto del vento molto forte, Totti è riuscito a calciare con estrema precisione il pallone col piede destro, spedendolo direttamente nelle braccia dell'uomo a bordo dell'altra barca. La classe cristallina, il talento e i piedi non abbandoneranno mai uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi.

