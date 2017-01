Tolisso apre alla Juve: “Un grande club, per me sarebbe un onore”

di Timothy Ormezzano

Tolisso strizza l'occhio alla Signora: «La Juve è un club storico e il suo interesse mi onora. Ma giocherò la seconda parte della stagione a Lione, dando tutto fino alla fine». Il presidente francese Aulas, che ha rifiutato 30 milioni dai bianconeri, lo valuta 40 milioni ma è interessato a una contropartita come Lemina. Il matrimonio tra la Juve e Tolisso si celebrerà molto probabilmente in estate, con buona pace del Napoli. Marotta potrà inoltre contare su 21 milioni in arrivo per Coman dal Bayern, che ha deciso di riscattare il francesino.



Più dura arrivare a Donnarumma, il portiere scelto per il dopo-Buffon. Dal 25 febbraio, giorno in cui il ragazzo in scadenza nel 2018 compirà 18 anni, il Milan proverà a blindarlo con un ricco quinquennale per evitare di perderlo tra un anno e qualche mese a costo zero: un delitto. In caso di mancato rinnovo, la Juve è pronta ad assicurarselo, offrendo un maxi-ingaggio a Donnarumma e una ricca commissione all'agente Raiola, già ben remunerato dai bianconeri in occasione della compravendita di Pogba allo United. L'agente ha cominciato a prendere tempo: «Il rinnovo di Gigio? Dopo il closing con i cinesi». Milan e Juve dovranno comunque guardarsi più dalla concorrenza dello stesso United che del Real, vista la scarsa sintonia dei merengues con Raiola. Con la stessa modalità, la Signora proverà a sottrarre a Galliani anche De Sciglio (pure lui in scadenza nel 2018), oggetto di un recente incontro tra i bianconeri e il procuratore Branchini.



A proposito di giovani italiani, dopo Caldara anche Orsolini ha passato le visite al J Medical. L'esterno offensivo 19enne chiuderà la stagione in prestito all'Ascoli che incasserà circa 11 milioni bonus compresi. Non è più un giovane invece il Principino Marchisio, 31 anni ieri, pronto alla sfida di domenica (ore 12,30) contro la Lazio del Principito Biglia. Nel 4-3-2-1 di Allegri, al posto degli squalificati Alex Sandro e Sturaro ci saranno Asamoah e Rincon, con Dybala e Pjanic alle spalle di Higuain.

© RIPRODUZIONE RISERVATA