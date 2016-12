Un Milan senza paura vince la Supercoppa contro la Juventus, conquistando il settimo trofeo. In bacheca torna una coppa, più di 5 anni dopo, grazie al lavoro di Vincenzo Montella. I bianconeri vanno in campo con la difesa a 4 (c’è Lichtsteiner con Barzagli out), mentre Dybala è in panchina lasciando spazio a Mandzukic al fianco di Higuain. Montella si affida a Bacca in attacco con Bonaventura e Suso esterni. A centrocampo gioca Bertolacci. La Juventus inizia subito bene aggredendo il Milan. Donnarumma è bravo su una conclusione di Mandzukic e su una di Sturaro, ma da questo calcio d’angolo arriva il gol di Buffon e compagni: batte Pjanic e segna Chiellini. Rinascono Bonaventura e Suso che cominciano a creare pericoli nei pressi della difesa bianconera. Ed è proprio da un cross dello spagnolo che arriva il pari del Milan firmato da Bonaventura. La Juve ne risente e nella ripresa va subito in difficoltà. Suso sulla destra è incontenibile, Evra - che aveva preso il posto di Alex Sandro - non entra mai in gara. Romagnoli colpisce la traversa e Bacca non arriva sull’insidioso tiro cross di Kucka. Al 22’ entra Dybala subito pericolo al 31’ (palla fuori) e al 35’ (in due tempi Donnarumma), poi è devastante Buffon su un colpo di testa di Bacca. La gara va ai supplementari come nella finale di Coppa Italia del 21 maggio. E qui il colombiano sbaglia un gol clamoroso: tiro di Bonaventura, parata di Buffon, la palla arriva al numero 70 milanista che da un metro stoppa il pallone senza deviare in rete. Juventus graziata. Nel secondo tempo supplementare va in gol Evra, ma è in fuorigioco. Dybala fallisce da posizione ravvicinata e ai rigori vince il Milan. Mandzukic e l’argentino sbagliano, Pasalic no. È la vittoria di Montella, il trofeo numero 29 dell’era Berlusconi.

Calci di rigore:



- Pasalic: rete

- Dybala: parato

- Suso: rete

- Khedira: rete

- Kucka: rete

- Higuain: rete

- Bonaventura: rete

- Mandzukic: traversa

- Lapadula: parato

- Marchisio: rete



2° Tempo Supplementare

- 120' Damato fischia la fine serviranno i calci di rigore

- 119' la Juventus reclama un calcio di rigore per fallo di mano di De Sciglio

- 119' percussione di Dybala in area stoppato da Donnarumma in uscita

- 116' Dybala si divora il gol calciando alto da ottima posizione al centro dell'area

- 113' sugli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa di Rugani termina alto

- 111' annullato il gol di Evra per fuorigioco

- 108' contropiede del Milan ma il tiro di Pasalic termina sul fondo

- 107' spunto di Higuain con conclusione respinta in angolo da Donnarumma



1° Tempo Supplementare

- 106' finito il 1° tempo supplementare

- 105' concesso 1' di recupero

- 103' incursione in area di Higuain che reclama un intervento falloso ai suoi danni. Damato dice che è tutto ok

- 102' doppio cambio per Montella: escono Abate e Bacca, entrano Antonelli e Lapadula

- 96' il Milan insiste, la Juventus sembra stanca

- 92' doppia enorme occasione per il Milan prima con Bonaventura e poi con Bacca



2°Tempo

- Damato fischia la fine ci sarnno i supplementari

- 91' Suso pesca bacca ma il suo passaggio è troppo forte, sfuma l'occasione per il Milan

- 90' concessi da Damato 3' di recupero

- 87' Suso riesce sempre a essere pericoloso, un suo cross crea scompiglio in area bianconera

- 83' grande intervento di Buffon sul colpo di testa di Bacca pescato perfettamente da Suso

- 80' ancora Dybala protagonista con un tiro parato in due tempi da Donnarumma

- 78' terzo e ultimo cambio per Allegri: entra Lemina per Sturaro infortunato

- 76' azione prolungata della Juventus conclusa con un tiro di pochissimo fuori di Dybala

- 74' esce Locatelli entra Pasalic

- 72' incursione pericolosa di Higuain sventato in angolo

- 67' esce Pjanic entra Dybala

- 62' Bacca, a porta vuota, non arriva sul cross da destra di Kucka

- 61' intervento determinante di Paletta che stoppa la conclusione di Higuain

- 60' destro da fuori di Khedira e grande risposta in angolo di Donnarumma

- 56' Traversa di Romagnoli con una girata di testa

- 54' guizzo di Higuain lanciato da Marchisio e conclusione di poco a lato

- 50' incursione di Mandzukic che sbaglia il passaggio vincente in area per Higuain

- 48' inizio di ripresa equilibrato le squadre si fronteggiano a centrocampo



1° Tempo:

- 47' è finito il 1° tempo 1-1

- 45' concessi 2' di recupero

- 43' ammonito Romagnoli per fallo su Mandzukic

- 41' perfido cross di Mandzukic che supera Donnarumma, chiude Abate su Sturaro

- 37' ottimo cross di Suso e bravissimo Bonaventura a deviare di testa e battere Buffon 1- 1

- 37' GOL Milan !

- 35' punizione dalla trequarti bianconera del Milan e colpo di testa di Kucka debole parato da Buffon

- 34' ottima palla in area messa da Bonaventura, Kucka non ci arriva per poco

- 32' cambio per la Juventus: entra Evra per l'infortunato Alex Sandro

- 29' fase equilibrata della gara dove le squadre si affrontano a centrocampo con qualche fallo di troppo

- 23' ancora un calcio d'angolo per la Juventus ma c'è un fallo di Mandzukic punizione per il Milan

- 22' il Milan prova a reagire con un tiro cross insidiosissimo di Suso

- 18' sul calcio d'angolo stacco imperioso di Chiellini che di testa porta in vantaggio la Juventus

- 18' GOL Juventus !

- 17' grande parata di Donnarumma su tiro di Sturaro palla ancora in angolo

- 16' si affaccia il Milan nella trequarti bianconera e guadagna una punizione

- 15' sul calcio d'angolo libera la retroguardia del Milan

- 14' la punizione di Pjanic colpisce la barriera e termina in corner

- 13' punizione dal limite per la Juventus Pjanic sul pallone

- 12 Juventus ancora pericolosa con Donnarumma che esce in anticipo di piede su Sturaro

- 11' Milan contratto è la Juventus a fare la partita

- 10' su angolo della Juventus respinge la difesa rossonera sui piedi di Alex Sandro tiro centrale parato

- 7' gran tiro dal limite di Mandzukic deviato da Donnarumma in angolo

- 6' buono spunto di Abate ma il suo cross è respinto dalla difesa bianconera

- 3' cross di Khedira al centro dell'area m nessuno riesce ad intervenire

- 2' tiro centrale di Sturaro nessun problema per Donnarumma