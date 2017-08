Supercoppa, Allegri: "Dopo Cardiff voglio una Juve rabbiosa, usare la testa"

"Parte una nuova stagione e la grande rabbia che abbiamo provato dopo la sconfitta nella finale di Champions a Cardiff va usata per affrontare questa annata. Bisogna essere consapevoli della nostra forza, ma sapere che serve lavorare duro ogni giorno. E l'unico modo per partire bene è rimanere sereni, avere grande equilibrio ma soprattutto grande determinazione nel voler centrare gli obiettivi". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Lazio.



"Sabato contro il Tottenham speravo che la squadra non facesse gol, era la partita giusta per poter prendere una bella legnata e prepararsi al meglio per domani. Bisognerà fare una partita seria, da Juventus, con grande rispetto, grande tecnica e grande volontà: le gambe non saranno quelle di ottobre o novembre. Abbiamo fatto una buona preparazione, c'è una buona armonia all'interno del gruppo, ma è una partita col punto interrogativo. Bisognerà essere molto bravi e bisognerà usare la testa per portarla a casa». Ha aggiunto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della Supercoppa italiana contro la Lazio. «Bisogna trovare la migliore condizione, il gioco di squadra, c'è grande disponibilità da parte di tutti e sono molto contento di questo - sottolinea -. Ci sono 57 partite in calendario, speriamo di farle tutte. In tanti hanno anche il Mondiale come obiettivo: bisognerà fare questa stagione nel miglior modo possibile".

