Si finge malato per tifare Juve: giocatore russo licenziato dalla Dinamo Mosca

È successo per davvero ed è successo precisamente in Russia, dove l'attaccante della Dinamo Mosca è stato licenziato dal club per aver preferito assistere dal vivo a Juventus-Inter dello scorso dicembre, piuttosto che presentarsi in campo per la sfida contro l'Anzhi.



E pensare che il giocatore in questione non è proprio l'ultimo degli arrivati, ma l'attaccante già nel giro della azionale russa Pavel Pogrebnyak che per giustificarsi della mancata presenza alla partita della sua aveva parlato di influenza.



La reazione della Dinamo Mosca non si è fatta attendere e, come ha riportato l’agenzia russa TASS, ha avviato un'indagine interna. Per la cronaca, i rapporti tra Pogrebnyak e il club sono deteriorati da tempo e mister Chochlov lo aveva già relegato ai margini della rosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA