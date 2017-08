Serie A, in Juve-Cagliari il primo rigore assegnato con il Var contro i bianconeri: ma Buffon lo para

È subito Var: nel primo tempo di Juventus-Cagliari, primo anticipo del nuovo campionato di Serie A, è già arrivata una decisione corretta grazie alla visione del video della giocata che ha portato al rigore in favore dei sardi per un fallo di Alex Sandro su Duje Cop.







Al 39' del primo tempo, infatti, il centravanti rossoblu aveva anticipato il brasiliano della Juve sul pallone e poi è stato colpito. L'arbitro Maresca, in un primo momento, aveva concesso un semplice corner in favore del Cagliari, ma è stato prontamente avvertito, grazie all'auricolare, dagli addetti al Virtual Assistant Referee, che hanno richiamato la sua attenzione. A questo punto il direttore di gara ha interrotto il gioco, si è recato a bordocampo e ha visionato il replay, per poi tornare in area di rigore e concedere la massima punizione ai rossoblu. Dal dischetto, però, Farias si è fatto ipnotizzare da Buffon, che ha respinto una conclusione non irresistibile.







Per la decsione del Var la partita è stata ferma per 1'21" complessivi per la consultazione della Var sul fallo da rigore di Alex Sandro su Cop. I primi 41" sono trascorsi tra l'intervento del difensore brasiliano e il momento in cui Maresca ha mimato lo schermo per indicare il ricorso alla tecnologia, altri 40" sono passati prima che l'arbitro indicasse la decisione di assegnare il rigore.

