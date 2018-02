Buriana su Di Francesco, la Roma torna quinta

di Romolo Buffoni

La caduta della Roma è fragorosa. Di Francesco non ha avuto la benché minima reazione alle sue sferzate dialettiche dopo il secondo tempo buttato a Kharkiv in Champions. Tornare al 4-3-3 e lanciare dal primo minuto Schick non è servito a un gruppo di giocatori scarichi. E l’effetto Under non poteva essere eterno. Contro un Milan tre volte più pimpante è arrivato il quinto ko casalingo, che rimanda la Roma fuori dalla zona Champions.

Burian ha fatto da guastafeste. Il vento siberiano che ha portato la neve su Torino impedendo lo svolgimento di Juventus-Atalanta, ha un po' rovinato il prossimo weekend calcistico, quello “della verità”. Sabato, infatti, ci saranno Lazio-Juventus nel tardo pomeriggio e, in serata, Napoli-Roma. Partite che valgono doppio perché influiranno sulla corsa scudetto e su quella per il terzo e quarto posto, che significano qualificazione alla prossima Champions League. Corsa, quest’ultima, a cui partecipa già l’Inter e a cui ora potrebbe iscriversi il Milan. E domenica, a urne elettorali aperte, a San Siro c’è il derby.



