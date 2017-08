Serie A, Inter-Fiorentina a Tagliavento. Maresca per Juve-Cagliari e Giacomelli per Atalanta-Roma

di Redazione Sport

Fabio Maresca è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Cagliari anticipo della prima giornata di Serie A in programma all'Allianz Stadium sabato 19 agosto alle 18. Sarà invece Paolo Tagliavento ad arbitrare Inter-Fiorentina che si giocherà a San Siro domenica 20 agosto alle 20.45.



Gli arbitri della prima giornata di Serie A, in programma domenica 20 agosto alle ore 20.45: Atalanta-Roma (ore 18): Giacomelli; Bologna-Torino: Massa; Crotone-Milan: Mariani; Verona-Napoli (sabato 19, ore 20.45): Fabbri; Inter-Fiorentina: Tagliavento; Juventus-Cagliari (sabato 19, ore 18): Maresca; Lazio-Spal: Abisso; Sampdoria-Benevento: Pasqua; Sassuolo-Genoa: Damato; Udinese-Chievo: Gavilucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA