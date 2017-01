Sassuolo-Juve, Allegri: "Forti anche lontano dallo Stadium"

di Timothy Ormezzano

Dal Sassuolo al Sassuolo. Domenica la Juve torna sul luogo del delitto, dove 15 mesi fa, perdendo, cercò inutilmente di ammazzare il suo stesso campionato, prima di tornare a rivedere le stelle con un'incredibile striscia di 24 successi in 25 partite. Per Allegri, un altro scontro con il suo passato da allenatore dopo quello vinto mercoledì in Coppa Italia contro il Milan: «Raggiungiamo la semifinale con merito - il suo immancabile tweet -, avanti così anche lontani dallo Stadium!».



La Juve vuole confermare quanto di buono ha fatto con il nuovo 4-2-3-1. «Napoli ci aspetta già per il doppio confronto di aprile? Il nostro presente si chiama Sassuolo - ribatte Cuadrado, ignaro di un flash-mob organizzato al San Paolo il 2 aprile per spernacchiare l'ex Higuain -. Con il nuovo modulo ci sacrifichiamo di più per la squadra, senza però smettere di divertirci, perché giocare è un piacere».



La nuova livrea bianconera ha poche stoffe di ricambio, tanto che Allegri mercoledì ha dovuto confermare otto undicesimi della formazione anti-Lazio. «Pjaca ci può dare un grandissimo aiuto», aggiunge Cuadrado, che poi torna sull'assist di tacco sinistro confezionato per Dybala: «Una giocata così l'avevo provata soltanto alla PlayStation».

Il nuovo modulo ha consegnato un Pjanic devastante, un Mandzukic commovente e un Asamoah di nuovo guizzante: «Sono felice di riavere continuità - dice il ghanese, che domenica lascerà la corsia a Alex Sandro, mentre a destra tornerà Lichtsteiner -. Il Sassuolo è squadra forte e giovane, ma se vogliamo lo scudetto dobbiamo essere cattivi anche in trasferta e più attenti nei secondi tempi».



Ultimi giorni di mercato. Se Hernanes partirà (difficile), la Juve piomberà su Luiz Gustavo (Wolfsburg). Per luglio salgono le quotazioni di Keita (Lazio) e Quaison (Palermo), elementi ideali per il 4-2-3-1. Ma è anche da sfida a Bayern, United e City per Adil Taoui, esterno offensivo del Tolosa. Uno sconosciuto? Per forza, ha 15 anni e deve ancora firmare il primo contratto da professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA