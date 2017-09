Samp-Roma, Marassi tabù ma senza Muriel e Schick fa meno paura

di Romolo Buffoni

Partiamo dalla fine: Muriel non c’è più e Schick oggi è giallorosso. Un bell’incoraggiamento per la Roma che punta il Marassi doriano diventato tabù.



De Rossi e compagni, infatti, non escono da lì a braccia alzate da 4 anni: 25 settembre 2013, 0-2 firmato Benatia e Gervinho, quinta delle 10 vittorie iniziali consecutive dell’era Garcia. L’ultimo ricordo è il 3-2 di gennaio, beffardo per i due inutili vantaggi siglati Peres-Dzeko e per l’evidente rigore non dato nel finale per fallo sul bomber bosniaco. A punire la formazione di Spalletti furono Praet, Schick e Muriel, quest’ultimo autore degli assist dell’1-1 e del 2-2 e della punizione (deviata) del 3-2, 5° gol in carriera ai giallorossi.



Muriel oggi è al Siviglia, un sollievo anche per Di Francesco anch’egli reduce da un 3-2 bruciante a Marassi: Sassuolo avanti 0-2 al 74’, ripreso e battuto dalla doppietta del colombiano. L’altra rete fu di Quagliarella, vecchio pericolo pubblico ancora in maglia blucerchiata e già a quota 3 reti.

