Roma, Totti torna a Trigoria da dirigente: oggi ha assistito alla lezione sul VAR

di Gianluca Lenua

Da 25 anni ad oggi Francesco Totti non si godeva delle ferie così lunghe: dopo l’addio al calcio del 28 maggio, l’ex numero 10 ha staccato con il mondo del pallone per dedicarsi al relax con famiglia e amici. Prima le vacanza in Grecia, poi in Spagna e l’ultimo mese a Sabaudia con delle uscite in barca a Ponza. Nel mese di luglio, mentre gli ex compagni erano in ritiro a Pinzolo, ha firmato il contratto che lo legherà alla Roma per altri sei anni come dirigente. E proprio oggi è iniziata la sua nuova carriera: Francesco è arrivato a Trigoria intorno alle 12, ha assistito alla lezione sul VAR di Rossetti con i dirigenti e la squadra, nel pomeriggio osserverà l’allenamento e sabato partirà per Bergamo per la partita contro l’Atalanta.



FENOMENO IN VACANZA

Il video di Totti che calcia il pallone da barca a barca con una precisione degna del campione, è diventato in poche ore virale sui social network. Qualcuno ha provato anche ad imitarlo come Zbigniew Boniek che su Twitter ha provato a compiere la stessa impresa. Non solo calcio, però, Totti avrà più tempo anche per dedicarsi al padel: ieri è andata in scena la sfida al Circeo con Filippo Volandri: «Padel di livello» ha scritto su Instagram il tennista allegando la foto con l’ex capitano.

